Pordenone addio C e scatta la caccia ai “ramarri” top

Il Pordenone travolto dai debiti sarà costretto a rinunciare alla C e ripartire dai dilettanti. Come avviene in questi casi i calciatori sono tutti svincolati e liberi di trovare una nuova squadra. E' scattata la caccia ai ramarri più forti e già alcuni di loro sono in contatto con altri club. Alcuni, addirittura, avrebbero richiamato interesse dalla Serie B, pronti al salto di categoria: questi sarebbero il difensore Arlind Ajeti, e i centrocampisti Marco Pinato, Roberto Zammarini, e Emanuele Torrasi (Vicinissimo al Palermo), i quali si libereranno a parametro zero e potranno contrattare in prima persona con la loro prossima squadra. Menzione d'onore anche per la seconda punta dei neroverdi Kevin Piscopo, arrivato a titolo definitivo a Pordenone solo la scorsa estate. Anche per lui interesse dalla Serie B, anche se protagonista di una stagione altalenante con 3 gol e 5 assist in 36 presenze.