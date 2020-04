Pordenone, il gesto di Stefani: “Ho lasciato la mia casa al mare a due infermiere”

Capitano e simbolo della crescita calcistica del Pordenone, Mirko Stefani, difensore neroverde, mette a segno il gol più importante. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il 36enne ha raccontato del suo gesto, del tutto spontaneo, nei confronti di due infermiere impegnate nella lotta al coronavirus.

“Ho lasciato a due infermiere la mia casa vacanze di Jesolo”, ha raccontato Stefani. “Ho detto loro di fare come se ffossero a casa loro e credo che staranno lì fino a fine maggio”. E poi dal punto di vista calcistico, il capitano del Pordenone che in questa stagione non ha trovato molto spazio: “Il mio contratto ha scadenza nel 2021 ma stimo tantissimo sia il presidente Lovisa che la società. Se ci sarà l’intenzione di creare un progetto futuro farò la stessa gavetta che ho fatto da giocatore”.