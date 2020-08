Pordenone, Tesser rinnova fino al 2022: “Felice di portare avanti questo progetto”

Sarà ancora a Pordenone il futuro di Attilio Tesser, l’allenatore ha rinnovato il contratto fino al 2022 dopo il quarto posto in campionato e dopo aver sfiorato la finale playoff. La notizia era già circolata nei giorni scorsi, adesso è divenuta ufficiale.

IL COMUNICATO DEL PORDENONE

“Attilio Tesser sarà la guida tecnica del Pordenone anche nel campionato 2020/2021 di Serie B. L’allenatore e il club hanno prolungato di una stagione il contratto in essere, con nuova scadenza giugno 2022″. Questo il contenuto riportato dal comunicato ufficiale del club friulano.

LE PAROLE DI TESSER E LOVISA

Attilio Tesser ha parlato dopo il rinnovo del contratto con il Pordenone fino al 2022, queste le sue parole ai canali ufficiali del club: “Sono soddisfatto di proseguire un lavoro e un progetto costruito in questi anni, insieme alla società, allo staff e ai calciatori. Il raggiungimento della semifinale playoff è qualcosa di straordinario, come prima lo erano stati la vittoria di campionato e Supercoppa. Ora riposiamo e poi ripartiremo con rinnovate motivazioni ed entusiasmo. Al sito del Pordenone ha parlato anche il responsabile dell’area tecnica dei ramarri, Matteo Lovisa: “Il nostro progetto sportivo ha in mister Tesser un fondamentale punto di riferimento, in campo e fuori. Un progetto che la società ha costruito negli anni con lavoro, programmazione, idee e scelte chiare. Puntiamo sulla continuità per affrontare al meglio le nuove sfide che ci attendono