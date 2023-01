Portiere 22enne colto da malore in campo nel giorno del suo compleanno

Un malore improvviso ha colpito un calciatore 22enne del Real Monforte durante il derby con la Sanbonifacese, match della 15^ giornata di seconda categoria in Veneto che conducevano gli ospiti per 2-0. La partita è stata sospesa. Come riporta il quotidiano L'Arena, il portiere, che ieri compiva gli anni, è caduto a terra all’improvviso, nessun contrasto con gli avversari. «Il nostro giocatore si è accasciato improvvisamente senza nessun contrasto (era da solo) ed aveva convulsioni e fuoriuscita di sangue da naso e bocca», spiega il direttore sportivo del Monteforte, Roberto Martinelli, «per cui si ipotizza un attacco epilettico di cui non aveva mai sofferto. Ora è sotto osservazione all’ospedale di Borgo Trento. Quando l’ambulanza è ripartita lui era cosciente». A dare una mano in attesa dei soccorsi l’addetto che si occupa dell’atletica a San Bonifacio. Ed anche il portiere della squadra di casa che ha estratto la lingua del giovane affinché non soffocasse.