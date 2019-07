Porto, Casillas niente ritiro: “Farò da tramite tra squadra e società…”

Iker Casillas non si ritira. Non ancora almeno. Dopo l’infarto che lo ha colpito lo scorso 1 maggio mentre era impegnato in un normale allenamtno con la squadra, il portiere mette i guantoni da parte, ma solo per il momento, ed entra a far parte dello staff del Porto.

Ad annunciarlo è lo stesso giocatore attraverso i canali ufficiali del club che, attraverso un comunicato apparso sul sito della società e sui canali social della squadra, ha riportato alcune dichiarazioni: “Ho intenzione di fare qualcosa di diverso da ciò che facevo abitualmente sul campo. Proverò a fare da tramite tra la squadra e la società“, ha detto Casillas che sarebbe stato convinto dal suo allenatore: Sergio Conceiçao. “Il mister mi ha parlato quando è successa quella cosa e mi ha detto che voleva rimanessi vicino a loro, vicino ai giovani, perché ci sarebbero stati molti cambiamenti. Ci sono ancora alcune settimane prima dell’inizio della stagione. Cercheremo di vincere il campionato, le coppe e di fare il meglio possibile in Europa”.

Insomma, il portiere spagnolo, all’età di 38 anni ancora non si arrende e, “solo in attesa di risolvere definitivamente i suoi problemi di salute”, vestirà panni diversi da quelli del giocatore.