Porto k.o., famiglia Conceicao presa di mira da lancio di pietre fuori dallo stadio

Disavventura per la famiglia dell'allenatore del club portoghese dopo il k.o. in Champions League.

Terribile episodio a Oporto ai danni della famiglia dell'allenatore del Porto Sergio Conceicao . Nella serata di ieri è andata in scena la seconda partita del girone di Champions League con i portoghesi padroni di casa sconfitti pesantemente per 0-4 dal Club Brugge.

Da quanto si apprende dal quotidiano Record , alcuni tifosi del Porto, furiosi per la sconfitta subita al Do Dragao, avrebbero lanciato dei sassi contro la macchina sulla quale viaggiavano la moglie del tecnico Sergio Conceicao, Liliana, e i figli Rodrigo e Jose.

Il media spiega come la sassaiola sia avvenuta all’uscita dallo stadio con la vettura che è stata colpita dalle pietre che hanno sfondato pure i finestrini ferendo, non in maniera grave, la donna e uno dei ragazzi. Un episodio che ha lasciato grande paura nei familiari dell’allenatore che in quei momenti stava svolgendo la conferenza stampa post gara, durata appena due domande proprio per l'episodio del quale Conceicao è stato informato immediatamente.