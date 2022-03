Portogallo, Danilo Pereira: “Macedonia ha eliminato l’Italia? Non sono sorpreso”

Le parole del calciatore portoghese in vista della finale del playoff contro i macedoni

Come riportato anche daO Jogo, il calciatore del Psg ha voluto dire la sua sul successo della sua Nazionale ma anche della finale che la attende contro i macedoni: "Non qualificarci in maniera diretta al Mondiale sicuramente è stato un brutto colpo ma dobbiamo crederci al 100%", le parole di Danilo Pereira. "Il mio feeling da difensore centrale con Fonte? Ovviamente va migliorato e dobbiamo conoscerci meglio in quel ruolo". Un passaggio poi sulla Macedonia del Nord che ha battuto l'Italia: "Se sono sorpreso? No, non lo sono. Non sono affatto sorpreso. Hanno fatto un ottimo girone di qualificazione, hanno una buona squadra combattiva. Sapevamo che la Macedonia era una squadra organizzata e il fatto che abbia battuto l'Italia onestamente non è stata una sorpresa".