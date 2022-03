Portogallo, Fernando Santos punta il Mondiale: “Già vinti due tornei. Voglio il terzo…”

La grinta e l'ambizione del commissario tecnico dei lusitani

Dopo aver avuto la meglio sulla Turchia, ecco un'altra vittoria per i lusitani che si sono dunque qualificati al tornei invernale. Il commissario tecnico Fernando Santos è rimasto soddisfatto dai suoi e non nasconde, dopo la gara, l'ambizione di provare a vincere il Mondiale.

OBIETTIVO - "Ho già vinto due tornei con la nazionale e voglio vincerne uno in più", ha detto senza timori il CT. "Ringrazio i miei giocatori per la loro professionalità e voglio anche ringraziare i tifosi, di cui abbiamo sentito il supporto. Abbiamo vinto meritatamente, l'avversario non poteva opporsi in nessun modo a noi. Fortunatamente, la nostra gente potrà vederci ai Mondiali", le parole di FernandoSantos riportate dal quotidiano Record.