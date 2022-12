Portogallo, Mourinho come CT ma non lascerebbe la Roma…

Dopo aver vinto un Europeo e una Nations League, ma anche dopo la cocente eliminazione ai quarti di finale di Qatar 2022 contro il Marocco, i piani alti della Federcalcio lusitana starebbero pensando ad un cambio di guardia con lo Special One opzione gradita. Ma c'è di più, l'attuale mister della Roma non lascerebbe il club ma vestirebbe allo stesso tempo il doppio ruolo.

A Bola riporta anche le parole di Maniche, ex calciatore, dette a Rádio Renascença riguardo l'ipotesi Mourinho CT: "José Mourinho ha perfettamente senso per la posizione: per tutto quello che ha già conquistato e sta conquistando. È stato nei migliori club del mondo, ha vinto titoli in tutti i Paesi e gli manca la nazionale. È un allenatore esperto, molto preparato alle difficoltà perché conosce il nostro calcio e quello estero, è intelligente e sa come comportarsi con i giovani".