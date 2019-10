Portogallo, Ronaldo nella storia: ecco il gol 700 in carriera

Dopo essersi dovuto accontentare di una sola rete contro Lussemburgo, Cristiano Ronaldo non ha potuto “evitare” di toccare la fatidica quota 700 gol in carriera contro l’Ucraina.

L’evento che vale a CR7 un posto nella storia è avvenuto al 28′ del secondo tempo su rigore la squadra allenata da Andrij Shevchenko.

Per Ronaldo, quindi, obiettivo raggiunto con largo anticipo rispetto a Leo Messi e ingresso in un club molto ristretto, visto che sono solo quattro i giocatori che hanno superato quota 700 reti in carriera: Josef Bican, Pelé, Romario e Gerd Muller.

Immediate le reazioni quando la notizia si è diffusa. La Juventus ha pubblicato un tweet sintetico, ma dal contenuto efficiale: “CR700… E non è finita”.

Complimenti in tempo reale sono giunti anche da Fifa e Uefa:

La partita è stata poi vinta 2-1 dall’Ucraina, che ha così ottenuto la qualificazione anticipata ad Euro 2020.