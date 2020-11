Positività al Covid di Vida, trema anche l’Inter: lo scatto con Brozovic fa il giro del web…

L’episodio delle ultime ore che ha coinvolto la Croazia e il difensore Domagoj Vida sta indubbiamente scatendando tante reazioni. Il centrale croato è stato trovato positivo al Covid-19 mentre la gara della Nazionale vice campione del Mondo era in corso contro la Turchia e lui era in campo. Solo all’intervallo la sostituzione ma il danno, probabilmente, era già stato fatto.

Vida positivo: trema anche l’Inter

Come riporta su Twitter il profilo Sporx, il difensore croato aveva regolarmente svolto ogni tipo di attività con la squadra pre match, compresi gesti con i compagni come abbracci e scherzi. Su tutti spiccano gli scatti fotografici con Marcelo Brozovic, centrocampista dell’Inter, e Luka Modric, giocatore del Real Madrid.

Le immagini stanno facendo il giro del web e preoccupano, e non poco, l’ambiente nerazzurro e quello madrileno. In Turchia hanno provato a ricostruire tutti i contatti stretti avuti da Vida nella serata e i nomi a rischio sono davvero parecchi. Detto dei due connazionali, ecco anche alcuni calciatori rivali come Senol Gunes, Caner Erkin, Mert Cetin e Cenk Tosun.