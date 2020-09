Possibili guai in vista per Koulibaly, Callejon e Ghoulam: patente nautica… senza fare l’esame

Possibili piccoli guai in vista per tre calciatori del Napoli. Koulibaly, Callejon (ormai ex) e Ghoulam sarebbero tra i nomi di circa 600 persone coinvolte nelle indagini dei carabinieri di Caserta su alcune patenti di guida nautiche prese… senza sostenere l’esame.

Koulibaly, Callejon e Ghoulam: patenti nautiche senza esame

I tre calciatori sarebbero presenti nella lunga lista di persone che avrebbero acquisito la patente nautica senza però avere sostenuto l’esame ufficiale. Le indagini dei carabinieri di Caserta hanno portato all’emissione di 31 avvisi di garanzia da parte della Procura di Napoli. I fatti sono relativi al triennio 2014-2017 e coinvolgono ex funzionari o direttori della motorizzazione civile, direttori di scuola guida e altri collaborati. Le patenti in questione potrebbero essere invalidate. Nelle indagini anche patenti di auto prese sotto pagamento e senza aver sostenuto alcuna prova pratica e o teorica. Secondo gli inquirenti Koulibaly e Ghoulam si sarebbero recati sul posto per sostenere la prova, ma senza poi effettivamente sostenerla. Per quanto riguarda l’esterno, invece, il documento sarebbe arrivato direttamente a casa.

