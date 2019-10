Praet non dimentica la Sampdoria: “I blucerchiati sempre nel mio cuore”

Nuova avventura per Dennis Praet, che in estate ha lasciato la Sampdoria per approdare al Leicester. Il belga, in Premier League, ha saputo conquistarsi uno spazio sempre maggiore, venendo spesso schierato fin dal primo minuto dal tecnico Brendan Rodgers. L’ex blucerchiato, in queste ore, ha spiegato a sporza.be i motivi che lo hanno spinto ad abbracciare il progetto delle Foxes.

PREMIER – “Ero pronto a fare un passo in avanti. Avevo visto un’amichevole contro l’Atalanta ed ero rimasto sorpreso dalla forza del Leicester. Questo, insieme al fatto che ho sempre sognato di giocare in Premier League, mi ha convinto”.

SAMPDORIA – “Qui sta andando tutto molto bene, il capitolo Samp appartiene al passato. Ho però ancora un rapporto molto stretto con i blucerchiati: ho vissuto tre anni bellissimi ed il club è nel mio cuore. Non lo dimenticherò mai, ma adesso sono concentrato sul presente”.