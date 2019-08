Praet non dimentica la Sampdoria: la segue anche dall’Inghilterra

Poche settimane fa, Dennis Praet ha detto addio alla Sampdoria per abbracciare il progetto del Leicester, dicendo così addio ai blucerchiati dopo tre stagioni, durante le quali ha collezionato 98 presenze arricchite da 4 reti. Ma il belga non dimentica il club ligure: come testimoniato da un’immagine pubblicata sulle stories del proprio profilo Instagram, il centrocampista ha infatti seguito il debutto stagionale della Samp impegnata al Ferraris contro la Lazio, con il match che è poi terminato con il punteggio di 3-0 in favore dei biancocelesti.

A testimonianza che Praet non ha dimenticato i tre anni trascorsi con indosso la maglia blucerchiata.