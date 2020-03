Prandelli confessa: “Il Coronavirus mi ha tolti alcuni amici, serve un passo indietro”

L’emergenza Coronavirus colpisce duramente l’Italia. I casi di contagi sono in continuo aumento e si susseguono gli appelli di chi chiede ai cittadini di fare la loro parte contro il virus, rispettando le varie norme del governo. Un invito caloroso arriva da parte dell’ex Commissario Tecnico dell’Italia Cesare Prandelli ai microfoni di Lady Radio: “In questo momento non si può essere saggi, bisogna solamente accettare la realtà. Ho perso degli amici, tifosissimi della Fiorentina. E’ una cosa drammatica sopratutto per i familiari che non hanno potuto nemmeno stare vicino ai cari. Bisogna stare in casa, solo così possiamo aiutare le persone. Ho parenti in quarantena, sono positivi ma sono a casa. I sacrifici gli stanno facendo chi sta in ospedale, i medici e gli infermieri. Forse abbiamo posticipato tutto di una settimana, troppo tardi. Sono uno sportivo ma penso a chi soffre e a chi è contagiato. Tutti dobbiamo fermarsi e fare un passo indietro. Dobbiamo acquistare una dimensione umana”.