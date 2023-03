Prandelli dice stop: “Basta allenare. Mi godo la vita”

"La passione rimane, una grande passione. Sto molto bene, tutto il resto passa". Con queste parole Cesare Prandelli ha spiegato la sua intenzione di smettere, definitivamente, di fare l'allenatore. Intervenuto a Radio Anch’Io Sport su Radio 1, l'ex mister e CT pare aver fatto una scelta piuttosto chiara per il suo futuro.

"Un po’ di richieste arrivano sempre, ma al momento la panchina che sto sognando è quella in un parco con i miei nipotini per godermi la vita con loro. Basta allenare", ha detto Prandelli. Poi, parlando sempre del calcio e in questo caso della gara di Serie A tra Juventus e Sampdoria.