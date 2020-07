Prandelli e la Champions League: “Magari Juventus e Napoli in finale. Ma l’Atalanta ha qualcosa in più rispetto agli altri…”

Cesare Prandelli fa il punto sulla stagione di Serie A che volge al termine e affronta, ai microfoni di Radio Sportiva, anche i temi legati alla Champions League la cui fase finale andrà in scena nel mese di agosto e vedrà impegnate ben tre squadre italiane: Juventus, Napoli e Atalanta.

Prandelli: “Juventus e Napoli in finale. E l’Atalanta…”



Sulla Serie A e la stagione che si sta concludendo, Prandelli ha commentato: “Avevamo molta difficoltà a visualizzare una ripresa. Lo sport senza persone è senza anima, è stato difficile accettarlo ma il calcio è talmente miracoloso che alla ripresa i tifosi non hanno pensato ai problemi. Sicuramente riprendere in questo modo ha falsato molte situazioni di gioco. Sarri? Scandaloso che sia arrivato in A tardissimo, lo scudetto è un coronamento alla carriera. Ha vinto capendo la situazione senza esasperare il concetto di gioco e andando sul concreto”. “Salvezza? Il Genoa ha 4 punti di vantaggio, sono tanti. Mi spiace per Liverani perché gioca un ottimo calcio, forse gli è mancata una punta per raggiungere l’obiettivo. Ma deve essere orgoglioso di ciò che ha fatto, Fabio ha valorizzato molti giocatori”. E sul prossimo campionato: “Per spettacolarità mi auguro che ci siano più squadre che possano dar fastidio alla Juve. Ci sono 5-6 squadre, potrebbe essere un campionato molto interessante”.



E in ottica Champions League: “Mi auguro che Juve e Napoli possano passare, magari ritrovandosi in finale, ma l’Atalanta ha qualcosa in più rispetto agli altri. Ha una grande spregiudicatezza e penso potrà fare una grande Champions”. E ancora sull’Atalanta: “Parliamo di una squadra sfacciata, è un esempio per tutto il calcio in quanto a lavoro, programmazione con idee e persone competenti. Spero che possa arrivare in finale di Champions per tanti motivi”.

Una chiosa sul proprio futuro: “Mi auguro di essere richiamato da un presidente che abbia voglia di programmare ed avere un progetto”, ha terminato Prandelli.

