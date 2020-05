Prandelli: “Frenesia nel voler riminciare. Futuro? Pronto a dimostrare il mio valore in Italia”

Cesare Prandelli si racconta ai microfoni di SportMediaset e lo fa parlando di ripartenza della Serie A e della sua volontà di rimettersi in gioco come allenatore in Italia. L’ex mister del Genoa attende una nuova occasione per dimostrare tutto il suo valore.

RIPRESA SERIE A – “La ripartenza del campionato dopo l’emergenza coronavirus? Beh, secondo me c’è stata un po’ troppa frenesia nel voler tornare in campo”, ha detto Prandelli. “Però, se ci sono le opportunità giuste credo sia anche giusto riprendere. Spadafora? Credo che, essendo lui un politico, dovesse valutare molte cose. Aveva bisogno di tempo per valutare tutto. La Germania ha fatto bene a ripartire prima? Molto probabilmente hanno gestito meglio la situazione. Forse hanno controllato meglio la questione lockdown”.

NAZIONALE – “L’Italia di Mancini? Roberto ha fatto un grande lavoro, mi convince. Aveva un progetto in testa e lo sta realizzando. Convocare Balotelli? Ho già avuto la responsabilità per 4 anni. Ma molto dipenderà da lui dalle sue prove in campo”.

PRONTO – “Se mi rivedrete in panchina presto? Me lo auguro. Adesso non lo so. Non ho l’ansia di propormi. Ho ricevuto diverse offerte. Non dico da dove. I Paesi sono parecchi (ride ndr), però ho ancora tanta voglia e determinazione per dimostrare qualcosa in Italia”, ha concluso Prandelli.