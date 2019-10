Prandelli: “Non ho ansia di propormi, mai sono stato così. Con Preziosi…”

Ancora in cerca di una panchina Cesare Claudio Prandelli dopo l’avventura su quella del Genoa della scorsa annata, terminata con la salvezza all’ultima giornata sul campo della Fiorentina. Il tecnico di Orzinuovi, anche ex c.t. della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW: “In questi tre cambi di allenatore che ci sono stati finora in Serie A non ho mai avuto la possibilità di rientrare. Con Preziosi ho fatto un patto di grande lealtà, gli ho detto che non lo avrei mai tradito. Poi ci sta avere idee differenti, ci siamo lasciati senza polemiche, nessuno ha sbattuto la porta. E bisognerebbe fare così sempre, secondo me. Ora mi sto documentando e sto studiando situazioni varie, di certo non ho ansia di propormi e non è mai stato il mio modo di fare”.