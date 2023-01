Premio Best FIFA Men’s Player: assenti CR7 e la Serie A

La FIFA ha appena annunciato i 14 candidati al premio The Best FIFA Men’s Player , ovvero i migliori giocatori dell'ultimo anno.

Nell'elenco, guidato dal Pallone d'Oro Karim Benzema e dal campione del mondo Lionel Messi , ci sono due sorprese: non è presente Cristiano Ronaldo e nessun calciatore della Serie A.

Il prossimo 27 febbraio la FIFA assegnerà il premio al miglior giocatore del mondo dell'ultima stagione (2021-22) e del Mondiale in Qatar 2022. Dopo la sua separazione con 'France Football', che assegna il premio 'Pallone d'Oro', la FIFA ha organizzato dal 2016 quest'altro evento per premiare i migliori giocatori che si sono messi in mostra nell'ultima stagione. Sono già stati rivelati i nomi dei 14 giocatori presenti nella lista che avranno l'obiettivo di scalzare Rober Lewandoswki dal primo gradino del podio (il polacco ha vinto l'edizione 2020 e 2021) .