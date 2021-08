Premio Uefa calciatore e allenatore dell’anno: due campioni d’Europa in pole

Verrà assegnato giorno 26 agosto a Istanbul il premio Uefa

Due campioni d’Europa azzurri sono in pole per ricevere il premio Uefa come calciatore e allenatore dell’anno 2020-2021. Si tratta di Jorginho e Roberto Mancini, protagonisti a Wembley in campo e in panchina. I vincitori saranno annunciati durante il sorteggio della fase a gironi di Champions in programma il 26 agosto a Istanbul. Jorginho se la vedrà con De Bruyne (City) e Kanté (Chelsea), i 3 più votati da una giuria di 55 giornalisti. Guardiola (City) e Tuchel (Chelsea) sono invece i finalisti con il ct. azzurro, votati dai 24 colleghi di Euro 2020, più gli 80 impegnati nelle coppe europee.