Premio Yashin, il giurato dello Sri Lanka ci ricasca: resi noti i voti per i portieri

Si torna a parlare delle recente premiazione dei migliori giocatori della passata stagione. Dopo il Pallone d’Oro, assegnato a Messi. Ecco il Premio Yashin, quello per il portiere migliore del mondo.

L’ambito trofeo è andato ad Alisson, estremo difensore del Liverpool e del Brasile. Ma c’è chi, proprio, non ha pensato minimamente a lui. Si tratta di Hafiz Makirar, giornalista del Daily News, giurato dello Sri Lanka già passato alla cronaca per le votazioni bizzarre per il Pallone d’Oro: Alexander-Arnold, Aubameyang, Griezmann, Lewandowski e Ter Stegen, in questo preciso ordine. L’uomo si è reso protagonista anche per quanto concerne il premio per i portieri. Infatti, nonostante tra i suoi cinque migliori giocatori risulti l’estremo difensore del Barcellona, Makirar ha decisamente stupito tutti. La sua classifica, infatti, è molto particolare: in prima posizione Kepa Arrizabalaga, secondo Hugo Lloris e terzo Wojciech Szczesny. Non c’è il vincitore Alisson e nemmeno, come detto in precedenza, Ter Stegen. Insomma, l’ennesima votazione… fantasiosa.