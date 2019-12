Premio Yashin, vince Alisson: è il miglior portiere della scorsa stagione

La prima edizione del Premio Yashin è vinta dal portiere del Liverpool Alisson, che nella scorsa stagione ha trionfato in Champions League difendendo i pali dei Reds di mister Klopp. Il nuovo riconoscimento individuale dedicato ai migliori estremi difensori dell’annata precedente va dunque al brasiliano ex Roma, come facilmente prevedibile. A Parigi si sta tenendo la cerimonia di assegnazione del Pallone d’Oro 2019, ma sia per il genere maschile che per quello femminile sono stati consegnati altri premi individuali, fra cui proprio il premio Yashin e il trofeo Kopa, dedicato ai giovani, vinto dallo juventino de Ligt. Alisson, che è stato premiato da Robert Lewandowski, è invece settimo nella graduatoria del Pallone d’Oro.