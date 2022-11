Preziosi: “Non demonizzare tutti gli ultrà, vero problema sono i capi delle curve”

Dopo quanto avvenuto a San Siro in curva Nord durante Inter-Sampdoria, si cercano soluzioni per impedire che si possa riverificare una situazione identica. A riguardo un parere tranciante lo ha dato al Corriere della Sera, l'ex presidente del Genoa Enrico Preziosi: "A mio avviso, è sbagliato demonizzare tutta la categoria degli ultrà. Il problema vero sono i capi delle curve, che governando una massa esercitano potere e traggono profitti spesso illeciti. .Le curve sono zona franca. L’unica soluzione sarebbe creare un nucleo di forze dell’ordine dentro gli impianti. Abodi è una persona perbene e conosce il mondo del calcio. Per superare il problema serve una svolta di sistema, fra club, forze dell’ordine e governo".