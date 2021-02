Primavera, il derby va all’Inter che batte 3-0 il Milan

Finisce con una sconfitta per il Milan Primavera il primo derby stagionale contro l’Inter: i nerazzurri si impongono per 3-0 e raggiungono quota 18 punti in classifica, staccando i ragazzi di mister Giunti. La partita si decide nel primo tempo, con le tre reti degli ospiti e il primo tentativo rossonero che arriva solo a un minuto dall’intervallo: la reazione d’orgoglio nella ripresa porta in dote qualche occasione da gol e i positivi debutti in campionato di Kerkez e Grassi. La stracittadina valida per la 10^ giornata del campionato Primavera 1 TIM finisce 3-0 e permette all’Under 19 interista di salire al secondo posto in classifica, a soli tre punti dalla Roma capolista.

TABELLINO:

MILAN-INTER 0-3

Marcatori: 20′ e 42′ Satriano, 31′ Vezzoni

MILAN: 1 Jungdal (1′ st Moleri 12); 2 Stanga, 3 Oddi (1′ st Kerkez 14), 4 Brambilla (C), 5 Tahar (30′ st Grassi 19), 6 Michelis, 7 Di Gesu (1′ st Bright 17), 8 Mionic, 9 Tonin (15′ st El Hilali 21), 10 Olzer, 11 Roback

A disposizione: 22 Pseftis, 13 Obaretin, 15 Filì, 16 Cretti, 18 Saco, 20 Robotti, 21 El Hilali, 23 Nasti

Allenatore: Federico Giunti