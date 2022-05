Primavera, l’Inter è campione d’Italia per la 10a volta. Roma ribaltata

Vince l'Inter ma la Roma è stata molto pericolosa

La finale Primavera giocata al Mapei di Reggio Emilia è stata vinta dall'Inter che ha battuto con il punteggio di 2-1 la Roma. Il tricolore va alla squadra di mister Chivu che aveva chiuso al secondo porto la regular season. Partita molto equilibrata che si è decisa nei supplementari nello stadio che una settimana prima aveva dato lo scudetto al Milan. Stasera l'Inter si è riscattata dopo essere andata sotto ribaltando i giallorossi. In gol per la Roma Vicario al 70' poi le reti nerazzurre di Casadei all'81' e di Iliev con una grande giocata al 97'. Roma che ha chiuso in pieno assedio sfiorando il pareggio con Vicario e Cassano. Al 120' dopo il triplice fischio dell'arbitro Giordano di Novara è iniziata la festa nerazzurra per la conquista del decimo scudetto. La Roma di mister Alberto De Rossi resta a nove. L’ultimo scudetto della Roma (2016, in finale contro la Juve dopo aver eliminato proprio l’Inter) e gli ultimi tre dell’Inter (2017 e 2018, entrambi contro la Fiorentina e 2022 contro la Roma) sono arrivati proprio al Mapei.