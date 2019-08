Primavera, svelato il calendario per la stagione 2019-2020: è caccia all’Atalanta

È stato reso noto nella giornata odierna il calendario del campionato Primavera 1 – Trofeo Giacinto Facchetti – per la stagione 2019-2020, che inizierà il 14 settembre prossimo e si concluderà il 23 maggio 2020. Il titolo di campione d’Italia, come di consueto, si assegnerà in una fase finale che si terrà dal 2 al 10 giugno. L’Atalanta, che ha vinto l’ultimo torneo ai danni dell’Inter, ritroverà i nerazzurri meneghini nella tredicesima giornata: l’andata sarà il 21 dicembre, il ritorno il 9 maggio; da sottolineare anche i derby: Lazio-Roma andrà in scena alla giornata numero 9 (23 novembre, 4 aprile), Sampdoria-Genoa al dodicesimo turno (14 dicembre, 2 maggio) e Juventus-Torino all’undicesimo (7 dicembre, 25 aprile). La prima giornata vedrà Juventus, Napoli e Roma in casa, mentre Inter e Bologna saranno rispettivamente in trasferta a Pescara (neopromossa) e Fiorentina. Atalanta a Genova contro la Samp.