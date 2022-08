Processo Giggs, ex compagna: “Buttata fuori nuda dall’hotel”

Accuse pesanti contro Ryan Giggs. Li sta lanciando nel processo in corso Kate Greville, la ex compagna di Giggs. Oggi la donna 36enne come riporta repubblica.it ha detto di aver subito dall'ex capitano del Manchester United "Testate, tradimenti, calci, laptop tirati in testa, otto amanti", lei "buttata fuori dall'hotel a 5 stelle nuda"."Un'altra volta ha preso il mio computer dalla borsa - ha detto la donna - e me lo ha tirato in testa. In un'altra occasione mi ha preso a testate. A un certo punto ha iniziato a minacciarmi lui di pubblicare le nostre scene di sesso che aveva filmato. Se non gli rispondevo ai messaggi, iniziava a offendermi. Non c'era un momento che Ryan non volesse fare sesso. Per poi andarsene con qualcun'altra". Una deposizione fiume nelle ultime ore ai magistrati della corte Minshull Street di Manchester sta raccontando quello che, nella sua presunta ricostruzione dei fatti, sarebbe il lato oscuro, misogino e violento di uno dei più grandi campioni del calcio britannico e del Manchester United, oggi 48enne. Secondo la donna, le violenze sarebbero iniziate almeno nell'agosto 2017. Ora si attende la difesa di Giggs, che intanto ha perso il posto come allenatore del Galles.