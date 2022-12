Processo plusvalenze, c’è la data della prima udienza per i nove club

Juventus, Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara tornano in giudizio. Sulle plusvalenze un nuovo procedimento sulla Juventus e su altre società per ulteriori e nuove condotte rilevanti. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, appena poche ore dopo la decisione della procura federale di presentare istanza di revocazione, cioè chiedere la riapertura del processo plusvalenze in base alle carte giudiziarie di Torino dell’indagine “Prisma” sulla Juventus, la Corte d’Appello ha già fissato l’udienza. L’appuntamento è stato fissato per il 20 gennaio alle 12.30. Sarà come se nello stesso giorno si dovessero tenere l’udienza preliminare e il processo vero e proprio. I giudici prima diranno: sì esistono nuove prove come dice la procura e quindi bisogna riaprire. Oppure no, non ci sono o comunque non sono sufficienti per mettere in discussione le due assoluzioni di primavera, in primo e in secondo grado. Nella prima ipotesi, si andrà al dibattimento dove ci saranno tutte le parti degli altri processi.