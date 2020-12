Pruzzo rivela: “Avrei voluto giocare con Paolo Rossi. Saremmo stati una gran coppia”

Il mondo del calcio continua a ricordare Paolo Rossi. L’ex attaccante azzurro, protagonista nel Mondiale 1982, è scomparso giovedì per un tumore. Sono stati diversi i messaggi di cordoglio. Spiccano i compagni di quella Nazionale capace di fare la storia eliminando l’Argentina campione in carica, il favoritissimo Brasile, la sorpresa Polonia e la Germania dell’Ovest vincitrice dell’ultimo Europeo.

RICORDO

Nel corso della trasmissione “Dribbling”, in onda sulle reti Rai, Roberto Pruzzo ha voluto ricordare “Pablito”, rivelando un aneddoto particolare: “Ora posso dirlo. Uno dei miei rimpianti è non essere riuscito a giocare insieme a lui. Penso che saremmo stati una coppia dotata di una grande intesa, anche perché lui aveva un’intelligenza tale da potersi adattare a tutto. Conosceva ogni modo di muoversi nell’area coprendola perfettamente”. Al termine del campionato 1981/82 Pruzzo venne escluso dal Commissario Tecnico Enzo Bearzot, nonostante il suo rendimento straordinario nel corso della stagione, terminata da capocannoniere. Al suo posto nella lista di convocati per il Mondiale di Spagna venne inserito proprio Paolo Rossi. Eppure Pruzzo non ha rimorsi particolari, come confermato ai microfoni Rai: “Non ho avuto rimpianti perché all’epoca sapevo già di non avere buoni rapporti con il CT. A dire la verità mi trovavo bene con tutti quelli della Nazionale, meno che con Bearzot”.