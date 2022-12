Psg, Al-Khelaifi svela il futuro di Messi e Mbappé

Nasser Al Khelaifi , presidente del Paris Saint Germain, ha fatto chiarezza in un’intervista per La Gazzetta dello Sport sulle situazioni contrattuali delle sue due stelle principali, Kylian Mbappé e Lionel Messi che saranno protagonisti quest'oggi nella finale del Mondiale in Qatar.

Sul futuro dei due calciatori nel club parigini, il numero uno, anche dell'ECA, ha spiegato: "Mbappé ha appena firmato il rinnovo del contratto e quello di Messi dura almeno fino a giugno. Sia loro due che tutti i nostri giocatori sono felici di giocare per il Paris Saint-Germain. Lo dimostrano le loro performance più recenti, anche precedenti al Mondiale. Fino ad ora il Psg non ha perso neppure una partita".

Un passaggio anche sul torneo in Qatar: "Possiamo dire che sia il Mondiale del Psg. Per chi tifo in finale? La Francia è nel mio cuore". Insomma, almeno in questo senso, il presidente parigino sembra schierarsi a favore dell'attaccante transalpino.