Psg, altra tegola: pure Florenzi positivo al Covid e niente Champions

Il rientro dagli impegni nazionali dell’Italia porta un nuovo positivo al Covid-19. Si tratta di Alessandro Florenzi che, come annunciato dal Psg, è adesso in isolamento e lo era già da qualche giorno in via precauzionale. Si tratta del settimo azzurro positivo al coronavirus dopo gli impegni con la Nazionale per le qualificazioni ai mondiali in Qatar 2022. Dopo Bonucci e Verratti, è toccato anche all’esterno ex Roma.

Psg: Florenzi positivo al Covid

“Dopo l’ultimo test Sars-Cov2 PCR, Alessandro Florenzi è confermato positivo. Egli rispetterà quindi l’isolamento ed è soggetto al protocollo sanitario appropriato. Come promemoria, il giocatore era stato in isolamento per alcuni giorni per precauzione”, questa la nota diramata dal Paris Saint-Germain sui canali ufficiali. Per Florenzi, dunque, forfait per la prossima sfida di Champions League contro il Bayern Monaco prevista mercoledì 7 aprile valida per i quarti di finale di andata del torneo. Per i parigini di Pochettino, dunque, un’altra tegola per quella che sarà il rematch della finalissima della passata annata contro i tedeschi.