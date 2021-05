Psg, arriva la nuova maglia: tanto blu e pantaloncini speciali

Il club francese ha presentato la nuova divisa per la prossima stagione

Il Paris Saint-Germain presenta la nuova maglia per la prossima stagione. Attraverso il proprio sito ufficiale e soprattutto via social, il club francese ha mostrato la nuova divisa di casa per l'annata 2021-22. Addio alla striscia centrale che ha caratterizzato le ultime maglie: domina il blu e alcuni dettagli speciali nei pantaloncini.