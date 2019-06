Psg, Cavani: “Neymar? Sa benissimo cosa deve fare…”

Neymar sembra farsi sempre più vicino ad un clamoroso ritorno al Barcellona. Il brasiliano è infatti ormai sul punto di rottura con il Paris Saint-Germain e vorrebbe tornare ad indossare la maglia blaugrana, lasciata l’estate di due anni fa. Sulla situazione del suo compagno di squadra ai parigini, dal ritiro dell’Uruguay, ha parlato Edinson Cavani.

NEYMAR – “Con Neymar ho parlato quando eravamo in Francia. Ora invece, durante la Copa America, non stiamo parlando. Credo che lui sappia perfettamente cosa dovrebbe fare, visto tutto quello che sta succedendo. Per lui è un momento molto difficile questo. Spero che si riprenda il più rapidamente possibile: deve diventare forte e lasciarsi tutto alle spalle”.