Psg, con Donnarumma sono 9 portieri in rosa e Lineker ci scherza su…

I parigini hanno in rosa troppi portieri. L'ex giocatore ha ironizzato sulla situazione

Gianluigi Donnarumma è diventato nelle scorse ore ufficialmente un nuovo calciatore del Paris Saint-Germain. Si tratta dell'ennesimo colpo della squadra parigina che vuole creare una rosa superlativa per vincere campionato e soprattutto Champions League. Eppure, come sottolineano diversi quotidiani francesi, tra i vari pensieri del club c'è anche quello di cedere alcuni dei tesserati, su tutti i portieri. Il motivo? In rosa, al momento, ce ne sono ben 9.