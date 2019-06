Psg, Dani Alves annuncia l’addio: “La fine di un ciclo…”

Impegnato in Copa America con il suo Brasile, Dani Alves capitano della Nazionale verdeoro, ha tempo per un importante messaggio, rigorosamente social. Il terzino ex Juventus e Barcellona ha annunciato l’addio al suo attuale club, il Paris Saint-Germain.

Attraverso il proprio profilo Instagram, il classe ’83 ha pubblicato una foto con i trofei vinti nei suoi anni francesi, accompagnata da un lungo discorso d’addio.

FINE DI UN CICLO VINCENTE – “Oggi chiudo un altro ciclo nella mia vita, un ciclo di vittorie, di apprendimento ed esperienza. Vorrei ringraziare la famiglia del PSG per l’opportunità di poter costruire insieme una pagina nella storia di questo club. Vorrei ringraziare tutti i membri dello staff per il loro affetto, rispetto e complicità fin dal primo giorno. Rendete questo club un po’ più speciale. Sono stati due anni importanti per compiere la mia missione, ma nella vita tutto ha un inizio, un mezzo e una fine e ora è giunto il momento di mettere qui l’ultimo punto. Mi scuso se in qualche momento non sono stato all’altezza, mi scuso se ad un certo punto ho fatto degli errori, ho solo cercato di dare il massimo. Grazie a tutti i compagni per i momenti vissuti, alle risate insieme, e alla noia che i pigri spiriti mi hanno fatto passare. Se vi ricorderete di me, fatelo come il BUON PAZZO di ogni giorno, con un bel sorriso sul viso, con pura energia di anima, come un lavoratore professionista che si è impegnato per raggiungere gli obiettivi. Come quello che voleva solo che si stesse al meglio ogni giorno e che provava a far capire il vero significato della parola squadra. Un grande abbraccio a tutti e spero che non vi manchino le mie pazzie“.