Psg, Donnarumma avvisa Navas: “Sono qui per giocare e diventare il numero uno”

Il portiere mette in chiaro le sue intenzioni

Dopo mesi di silenzio, Gianluigi Donnarumma torna a parlare e lo fa, questa volta, come nuovo giocatore del Paris Saint-Germain . Il portiere della Nazionale ed ex Milan ha affrontato diversi temi della sua attualità, compreso il passaggio in Francia e la concorrenza con Keylor Navas. Alla prima convocazione ufficiale, infatti, l'estremo difensore italiano si è accomodato in panchina ma non pare essere rimasto turbato da questa scelta di mister Pochettino: " Sono venuto a Parigi per giocare . Il Psg mi ha cercato e mi ha voluto. E io ho voluto il Psg", le sue parole a Canal +.

CONCORRENZA - "La concorrenza non mi fa paura, Navas è un grande portiere, ma sono qui per giocare, la concorrenza fa bene a tutti e due, e anche a me, fa crescere tanto. Sono venuto qui per giocare e quindi darò tutto me stesso per essere titolare, però è giusto che ci sia concorrenza perché fa crescere tanto. Sono pronto, prontissimo per giocare". E ancora: "La concorrenza con Navas non crea problemi in spogliatoio, e c'è sempre in grandi squadre. Keylor è una bravissima persona, ci siamo salutati, siamo amici quindi non c'è nessun problema".