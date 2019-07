Psg e Neymar sempre più lontani: non convocato per l’amichevole contro il Norimberga

Neymar e Psg sempre più lontani. Il tecnico dei francesi, Thomas Tuchel, non ha convocato il brasiliano per l’amichevole con il Norimberga: aumentano le possibilità di un addio tra le parti. Sull’attaccante, da tempo il Barcellona ma attenzione anche a Real Madrid e alle altre big d’Europa tra cui anche la Juventus.

A conferma del momento no tra la società e il proprio tesserato, la lista dei convocati dall’allenatore per l’amichevole contro il Norimberga in programma domani pomeriggio. Tra i 23 giocatori a disposizione non c’è Neymar. L’attaccante brasiliano, infatti, non è stato inserito fra i convocati che giocheranno la gara. Le condizioni fisiche del giocatore non dovrebbero avere nulla a che vedere con questa decisione dell’allenatore in quanto O’Ney si stava allenando regolarmente con la squadra nonostante sia arrivato una settimana in ritardo in ritiro.