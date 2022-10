Psg, in Champions League si corre… pochissimo

Il Psg è senza dubbio una delle squadre, sulla carta, favorite per vincere la Champions League di quest'anno. Sebbene la squadra di Galtier sia attualmente al comando del proprio girone, dove ci sono anche Benfica, Juventus e Maccabi Haifa, esiste un dato che provoca delle riflessioni. Si tratta della distanza media percorsa dalla squadra nelle tre sfide già disputate, ovvero i km fatti dai giocatori in campo nell'arco delle sfide.

L'Equipe ha analizzato tale dato e ha riscontrato come il Psg sia stato il club a correre meno in assoluto. I parigini sono all'ultimo posto tra tutte le squadre presenti in questa stagione di Coppa con una media di 104,6 km dopo tre partite.

Contro la Juventus sono stati percorsi da Mbappé e compagni 100,2 km. Contro il Maccabi Haifa 105,3 km e contro il Benfica 109,4 km. Il dato è stato anche comparato con quello del Manchester City, altra big favorita per la vittoria finale della Champions League e si è notato come la squadra di Guardiola, in media, riesca a percorrere quasi 11 km in più dei francesi (115,2).