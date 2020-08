Psg in finale di Champions League: disordini a Marsiglia causati da… “tifosi” dell’OM

In Portogallo il Paris Saint-Germain si godeva il successo contro il Lipsia che è valso l’accesso alla finale di Champions League. In Francia, precisamente a Marsiglia, invece, i tifosi parigini sono stati vittime di disordini creati dai fan… del Marsiglia.

Ultras del Marsiglia contro fan del Psg: interviene la polizia

Secondo quanto riporta L’Equipe, a Marsiglia, mentre il Psg festeggiava l’accesso in finale dopo aver battuto il Lipsia per 3-0, una cinquantina di ultras dell’OM avrebbero causato dei disordini in città attaccanto di fatto i fan parigini che assistevano alla partita in alcuni locali.

Il tutto sarebbe avvenuto nella zona del Porto Vecchio. Gli scontri hanno reso necessario l’intervento della polizia che ha così evitato il degenerare ulteriore della situazione. Un episodio assolutamente da condannare e che si spera non venga replicato a seguito della finalissima di domenica che vedrà il Paris Saint-Germain protagonista contro Lione o Bayern Monaco.

