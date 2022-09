Psg-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle ore 21:00 per la prima giornata del girone di Champions League.

Redazione ITASportPress

Inizia la Champions League, in serata al via la prima giornata dei vari gironi. In campo anche Psg-Juventus per il big match che verrà coinvolte le squadre di Galtier e Allegri, favorite per aggiudicarsi la prima posizione del raggruppamento.

Psg-Juventus, le ultime

In casa Psg ci sarà spazio per il tridente delle meraviglie composto da Neymar, Mbappé e Messi che daranno sicuramente del filo da torcere alla difensa bianconera. La Juventus, dal canto suo, risponderà col "riposato" Vlahovic, assente per turnover dall'ultimo match di campionato. Out, invece, ancora Pogba ma soprattutto Di Maria, neppure convocato.

Le probabili formazioni e dove vederla

Psg-Juventus si giocherà, come detto, questa sera, martedì 6 settembre 2022 al 'Parco dei Principi' di Parigi. Calcio d'inizio del match alle ore 21.00. La partita verrà trasmessa da diverse emittenti in Italia. In chiaro su Mediaset, precisamente a Canale 5, in alternativa anche su Sky dove gli abbonati potranno avere modo di seguire in diretta ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite).

Per chi preferisse la visione in streaming potrà farlo sempre con Mediaset, sul sito Sportmediaset e su Sky con Sky Go.

C'è poi l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Il primo step necessario sarà quello di acquistare il ticket 'Sport' per poi inserire le proprie credenziali e selezionare la diretta del match.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Renato Sanches, Verratti, Nuno Mendes; Messi, Mbappé, Neymar. All. Galtier.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Miretti, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri.