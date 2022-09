Psg, Kimpembe teme la Juventus in Champions: “Forti in attacco, i dettagli…”

Presnel Kimpembe , difensore del Paris Saint-Germain , ha analizzato ai canali ufficiali del club francese, dopo il successo per 3-0 in casa del Nantes, la sfida che attende i francesi martedì in Champions League contro la Juventus, valida per la prima gara del girone di Coppa 2022-23.

DETTAGLI - "Sarà una partita molto complicata. Conosciamo la Juventus, è una grande squadra in attacco", ha detto Kimpembe sottolineando la forza offensiva dei bianconeri. "È la Champions League, sappiamo che è tutta una questione di dettagli. Dovremo essere concentrati e ben preparati per affrontare al meglio questa partita. Aspettative su di noi? La stagione è lunga. Siamo tutti concorrenti. Tutte le partite sono importanti per me, ma bisogna andare partita per partita. Cerchiamo di fare tutto il necessario per essere il più efficienti possibile".