Psg, Leonardo potrebbe essere al capolinea: c’è l’idea Paratici

Possibile cambio nella dirigenza parigina

Non bastano i colpi ad effetto di un mercato sempre ricchissimo per il Paris Saint-Germain . Servono risultati immediati. Non solo Ligue 1, ma soprattutto Champions League per dirsi realmente soddisfatti della stagione. Un'annata che, come quelle precedenti, ha già visto il club parigino ricevere la prima delusione con l'uscita anzitempo dalla Coppa di Francia ad opera del Nizza. Sotto la lente d'ingrandimento, a differenza di come si potrebbe pensare, ci è finito il direttore sportivo Leonardo che ormai da tempo sta attirando i malumori dell'ambiente francese.

In modo particolare, Foot Mercato sottolinea come la posizione del brasiliano sia tutt'altro che sicura. Negli ultimi mesi i proprietari del club parigino hanno sondato altri dirigenti per provare a cambiare rotta viste le tante problematiche si sono spesso presentate con giocatori e allenatori. In tal senso, il preferito - si legge - è Fabio Paratici, ex Juventus e attuale uomo mercato del Tottenham. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi e se in estate, oltre ad attenderci qualche sopresa in ambito calciatori, ci possa essere una rivoluzione anche in chiave dirigenziale...