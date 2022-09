Psg, Mbappé fa 2 gol alla Juventus ma è Messi l’unico GOAT: la conferma nel riscaldamento…

Curioso dettaglio tra calciatori del Psg prima della sfida di Champions League.

Redazione ITASportPress

Esordio con vittoria per il Paris Saint-Germain in Champions League. Nella prima gara del girone, i parigini hanno avuto la meglio contro la Juventus per 2-1. A prendersi la scena in campo è stato Kylian Mbappé, autore della doppietta decisiva. Eppure, come sottolineato da diversi utenti e anche da Sportbible, il vero GOAT della serata è stato comunque... Lionel Messi.

Ebbene sì, perché guardando un po' dei contenuti pubblicati dallo stesso Psg sui social, si nota come in una storia Instagram ci sia un video che mostra come "i ruoli" siano ben chiari all'interno del gruppo parigino con l'argentino vera stella della squadra. Il motivo? Una maglia da riscaldamento con la scritta GOAT, Greatest Of All Time.

Come sottolineato dal media, sebbene GOAT sia il nuovo sponsor di manica del club, nella partita di ieri in Champions League, precisamente nel riscaldamento, Messi è stato l'unico giocatore ad aver indossato la t-shirt con tale scritta.

In gara, poi, tutti avevano regolarmente lo sponsor ma, in un certo senso, il riscaldamento ha dato una conferma dello status di "migliore" nel gruppo per il sette volte Pallone d'Oro...