Psg, Messi: “Champions? La vittoria del Real ci ha ucciso. Loro non i migliori”

Il commento dell'argentino sulla stagione di Champions League e non solo

La Pulce ha svelato di aver subito in modo molto duro il k.o. maturato contro i Blancos: "La vittoria del Real Madrid in Champions ci ha ucciso. Per me e per l'intero spogliatoio, oltre che per tutta Parigi, quella competizione ci aveva dato una grande illusione e poi, per come è andata la partita, il risultato è stato un duro colpo", ha ammesso Messi. "Non sempre vince il migliore. Il Real, senza togliere niente ai loro meriti, non è stata la squadra migliore di questa edizione eppure ha battuto tutte le contendenti".