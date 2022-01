Psg, Messi positivo al Covid: contagiati anche altri tre calciatori

Brutte notizie per il club francese

Non arrivano belle notizie in casa Paris Saint-Germain per mister Mauricio Pochettino. Infatti, dal sito ufficiali della società è possibile leggere che ben quattro calciatori sono risultati positivi al Covid-19. A fare rumore è sicuramente quello di Lionel Messi .

Il numero 30 ha contratto il coronavirus insieme ad altre tre compagni di squadra. "In seguito agli esami svolti in questi giorni Leo Messi, Bernat, Sergio Rico e Bitumazala sono risultati positivi al Covid-19. I quattro giocatori sono già in isolamento e sono state adattate tutte le misure previste nel protocollo sanitario", si legge nella nota della società parigina. Nel comunicato del club anche un aggiornamento sulle condizioni di salute di un altro infortunato: Neymar. Per il brasiliano, invece, solo cure: "Neymar invece proseguirà la cure in Brasile fino al 9 gennaio con i membri dello staff del PSG. Il ritorno agli allenamenti è previsto fra tre settimane".