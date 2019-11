Psg, Meunier si scusa con Hazard: “Rammaricato per l’accaduto, spero non sia niente di grave”

Una dura entrata di Thomas Meunier è costata cara ad Eden Hazard, che ha riportato un problema alla caviglia che ne mette a rischio la presenza nel Clasico con il Barcellona. L’episodio si è verificato durante la gara di Champions League tra Real Madrid e Paris Saint-Germain, con il difensore dei francesi che ha messo ko il fantasista madrileno nel corso della ripresa. Attraverso le pagine del quodiano belga Derniere Heure, Meunier ha voluto rivolgere le sue scuse ad Hazard, suo compagno in Nazionale.

DISPIACERE – “Sono davvero triste per l’accaduto. Ho provato a contattare Eden subito dopo la partita, ma non ci sono riuscito. Poi ho visto alcuni suoi compagni di squadra, che mi hanno detto che era molto dolorante. Incrocio le dita affinché non sia niente di serio. Io non voglio mai fare male agli altri calciatori, figuriamoci ad Hazard”.