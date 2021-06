Psg multato dalla Fifa per colpa di… Icardi

La società francese punita per aver violato alcune regole al momento dell'acquisto del bomber

La Fifa punisce il Paris Saint-Germain per il passato acquisto di Mauro Icardi dall'Inter. Il motivo è da ricercare nella violazione della regola sulla Third Party Influence (TPI, articolo 18 bis del Regolamento sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori, RSTP nell'acronimo inglese) che si sospettava fosse avvenuta in occasione del trasferimento del centravanti argentino nel settembre 2019.

Nei termini dell'accordo, come riporta calciomercato.com, si parla di prestito con riscatto azionato a giugno 2020 per 50 milioni di euro, più altri 22 milioni di euro di eventuali bonus. Ma ciò che importa alla Fifa e che ha fatto scattare la multa è quello che risulta essere di competenza del Fifa Transfer Matching System (TMS), ovvero la clausola 6 del contratto che stabilisce che, nel caso in cui il Paris Saint Germain cedesse - e in questo caso avesse ceduto - Icardi a qualsiasi club italiano durante la campagna trasferimenti estiva del 2020, avrebbe dovuto versare ulteriori 15 milioni di euro nelle casse dell'Inter.

Una clausola del genere comporta una delle condizioni di “influence” sulle politiche di trasferimento di un club. Inoltre il Psg avrebbe anche violato la regola che impone di segnalare gli accordi di TPI nel momento in cui viene sottoposto il contratto al TMS. Per questa ragione, al club francese è stata comminata una multa di 10mila franchi svizzeri, che in euro fanno circa 9.120.