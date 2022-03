Psg nel caos, rissa sfiorata tra Donnarumma e Neymar: intervengono i compagni

I due giocatori hanno avuto un'accesa lite nello spogliatoio dopo il k.o. contro il Real Madrid

Almeno questa è la ricostruzione di Marcache spiega come il brasiliano si sarebbe scagliato a muso duro contro il portiere italiano per l'errore sulla prima rete dei Blancos che avrebbe spianato la strada alla rimonta madrilena. Da quanto si apprende, O'Neyse la sarebbe presa ferocemente con Donnarumma, a suo avviso colpevole di non aver buttato via il pallone e di aver di fatto regalato il gol dell'1-1 al Real. L'italiano avrebbe risposto duramente alle accuse dell'attaccante spiegando come il secondo gol dei rivali sia nato, in realtà, da un pallone perso troppo facilmente da lui. I due calciatori del Psg si sarebbero prima scambiati parole grosse poi sarebbero arrivati molto vicini a colpirsi e al generare una rissa. Solo l'intervento dei compagni avrebbe evitato un confronto fisico peggiore.