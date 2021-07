Psg, nel segno di Hakimi: decide amichevole e punta primo trofeo: “Siamo pronti”

L'esterno ex Inter in gol e carico per il primo impegno stagionale ufficiale

Match winner nell’amichevole giocata e vinta dal suo Psg contro l'Orleans, Achraf Hakimi pensa già agli impegni ufficiali che attendono il suo nuovo club. Intervenuto ai microfoni di BeIN Sports, l'ex esterno dell'Inter ha avuto modo di soffermarsi sul suo stato di forma ma anche su quello della squadra: "Siamo pronti. Stiamo trovando il ritmo, stiamo recuperando bene anche in vista della gara di martedì contro il Siviglia".

E ancora in chiave trofei ufficiali: "Speriamo di portare a casa un primo trofeo la prossima settimana contro il Lille nel Trophée des Champions", ha detto Hakimi che conferma anche a parole il fatto di essersi già integrato molto bene nel nuovo club: "Sono contento di come sono stato accolto, adesso sto cercando di conoscere e incontrare tutti giocatori. Sono felice qui", ha concluso il marocchino.

